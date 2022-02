Esporte Às vésperas da 100ª partida pelo Atlético-GO, volante lembra expulsão no clássico: 'assumo meu erro' Marlon Freitas foi expulso no primeiro tempo da derrota do Dragão para o Vila Nova no 1º turno

O volante Marlon Freitas completará, no próximo jogo do Atlético-GO, cem atuações pelo clube. Titular e capitão do time atleticano, ele se prepara para disputar o clássico deste sábado (19), contra o Vila Nova. O jogador alcançará a marca e poderá se redimir do vacilo que cometeu na derrota de 3 a 2 para o adversário, quando foi expulso no primeiro tempo. "É clássi...