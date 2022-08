Febre entre torcedores e colecionadores, o álbum da Copa do Mundo começou a ser vendido nesta sexta-feira (19), em Goiânia, com aumento de 100% no custo do pacote de figurinhas. Em 2022, no ano do Mundial do Catar, o valor será de R$ 4, o dobro da Copa da Rússia de 2018.

Os valores do álbum variam. A versão em brochura, mais simples, custa R$ 12. Já a edição de capa dura tem valor de R$ 44,90, mas a venda dessa versão vai começar apenas a partir do dia 2 de setembro.

Há um kit de 80 reais, com 20 pacotes de figurinhas que inclui o álbum, que sai gratuito nesta opção.

Em Goiânia, torcedores e colecionadores acordaram cedo para garantir o álbum e as primeiras figurinhas. Em um dos tradicionais pontos de trocas de figurinhas, na praça Tamandaré, as vendas começaram às 10 horas e, no período de uma hora, cerca de 20 pessoas garantiram as primeiras figurinhas. Em outra banca, a cem metros, o álbum chegou um pouco mais tarde.

Além da versão física, a Panini Brasil, que gerencia a produção dos álbuns, pretende lançar uma versão digital do álbum da Copa do Mundo - o mesmo foi feito em 2018. Na versão online, o torcedor terá acesso gratuito ao álbum e os pacotes de figurinhas serão liberados de forma esporádica para os usuários.

