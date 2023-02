A árbitra Michelle Safatle deixou a Federação Goiana de Futebol (FGF) e agora vai integrar o quadro de arbitragem da Federação Cearense de Futebol. O anúncio foi feito pela goiana de 34 anos nas redes sociais. A mudança foi motivada pela profissional, que busca mais oportunidades para apitar jogos.

Michelle Safatle integrava o quadro de árbitros da FGF desde 2016, mas só apitou uma partida pela 1ª Divisão do Campeonato Goiano: o jogo entre Goiatuba e Vila Nova, no encerramento da fase de grupos do Goianão 2022. Ela foi a primeira árbitra, desde 2006 com Sirley Cândida, que comandou a arbitragem em um duelo da elite estadual.

“Michelle é uma árbitra que a gente acompanha há alguns anos, eu tive a satisfação de trabalhar com ela e é uma pessoa com futuro promissor. Só que dentro das nossas análises, a gente não conseguiu entregar pra ela o que a gente esperava, que era alguns jogos para ela galgar e chegar no quadro da FIFA. Ela teve a possibilidade de ir para outra federação (a cearense), essa federação achou por bem que ela conseguiria desenvolver o projeto e foi aceito. Desejamos sucesso para ela e que consiga alcançar o escudeto internacional. Ela merece”, explicou Adailton Fernando, analista de arbitragem da FGF e que será responsável pelo Plantão de Arbitragem, como porta voz entre imprensa e FGF em dias de jogos.

De acordo com Adailton Fernando, não era possível garantir a Michelle Safatle que ela apitaria jogos no Goianão 2023. “A gente tem uma planificação que analisa todos os árbitros. Temos um número reduzido de jogos, nem nosso árbitro internacional (Wilton Pereira Sampaio) tem garantia de um jogo por rodada. Não conseguimos garantir para ela. Com essa possibilidade, ela poderá ter e torcermos para que ela consiga”, justificou.

À federação cearense, Michelle Safatle explicou que optou em fazer a mudança por entender que terá mais oportunidades para apitar jogos. “A minha mudança para o estado do Ceará vem com grandes mudanças e dedicação. Aqui, terei mais oportunidades e venho para agregar ao quadro de árbitros", afirmou a árbitra ,que terá nomes como Marcelo de Lima Henrique e Naílton Oliveira como colegas no quadro da arbitragem cearense.

“É muito motivador ter pessoas deste gabarito ao meu lado. Sempre que eles iam a Goiânia, eu tentava estar presente nos jogos. E hoje, trabalhando juntos, tenho certeza que vão agregar bastante na minha caminhada”, elogiou Michelle Safatle.

No futebol goiano, Michelle Safatle apitou jogos por todas as divisões do Campeonato Goiano. Neste ano, a profissional trabalhou apenas em três partidas do Goianão, todas como 4ª árbitra. No currículo, também soma participações na na Série A2 do Brasileiro Feminino, como na decisão de 2021.