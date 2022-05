Esporte Árbitro é baleado durante partida de futebol na Argentina Testemunhas contaram que o profissional estava descansando na beira do gramado, durante o intervalo, e ouviu um homem chamar por seu nome. Quando se aproxiou, foi atingido por dois disparos

Um árbitro de futebol foi baleado durante uma partida de futebol amador disputada na Argentina, no sábado (30). Oscar Antonio Pérez, de 48 anos, foi levado às pressas para o hospital e está internado. Testemunhas contam que Pérez estava descansando na beira do campo, em uma mesa, no intervalo do jogo disputado na cidade de Yerba Buena, na província de Tucumán. Ele ou...