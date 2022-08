O árbitro Marcelo Lima Henrique, do Ceará, vai apitar o último clássico goiano de 2022. Goiás e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (27), na Serrinha, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que terá os auxiliares Nailton Junior de Sousa Oliveira, também do Ceará, e Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia.

O árbitro de vídeo será Rafael Traci, de Santa Catarina.

É a segunda vez, em 2022, que o clássico entre os dois goianos que estão na Série A não será apitado por um árbitro Fifa. Isso também ocorreu na partida de ida da final do Campeonato Goiano, quando o Atlético-GO venceu o Goiás por 1 a 0 com gol de pênalti que gerou muita reclamação dos esmeraldinos.

Depois disso, os quatro jogos entre os dois clubes tiveram árbitro principal Fifa.

Confira todas as escalas de arbitragem dos clássicos entre Atlético-GO x Goiás

Final do Campenato Goiano

Atlético-GO 1 x 0 Goiás

Arbitro:Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (AB/GO)

Assistente 1:Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Assistente 2:Hugo Savio Xavier Correa (AB/GO)

Árbitro do vídeo: Carlos Eduardo Braga (RJ)

Goiás 0 x 3 Atlético-GO

Arbitro:Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistente 1:Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP)

Assistente 2:Anderson José de Moraes Coelho (AB/SP)

Árbitro do vídeo: Igor Júnio Benevenuto (Fifa/MG)

1º turno do Brasileiro

Atlético-GO 0 x 1 Goiás

Árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) RJ

Árbitro Assistente 1 Michael Correia RJ

Árbitro Assistente 2 Thiago Rosa de Oliveira RJ

Árbitro de Vídeo Pablo Ramon Goncalves Pinheiro RN

Copa do Brasil

Atlético-GO 0 x 0 Goiás

Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) SP

Árbitro Assistente 1 Neuza Ines Back (FIFA) SP

Árbitro Assistente 2 Alex Ang Ribeiro SP

Árbitro de Vídeo Marcio Henrique de Gois SP

Goiás 1 x 3 Atlético-GO

Árbitro Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) SP

Árbitro Assistente 1 Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) SP

Árbitro Assistente 2 Guilherme Dias Camilo (FIFA) MG

Árbitro de Vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) SP