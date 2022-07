O árbitro Marcelo Lima Henrique/CE será o responsável pela arbitragem do primeiro jogo entre Atlético-GO e Corinthians, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada nesta quarta-feira (27), no Estádio Antonio Accioly, a partir das 21h30.

Será o terceiro jogo do Atlético-GO em 2022 com a arbitragem de Marcelo Lima Henrique, o Dragão não perdeu com o profissional no comando do apito. No dia 19 de junho, a equipe goiana venceu o Juventude por 3 a 1 no Accioly (essa foi a última vitória do time na Série A) e no dia 30 de maio o clube atleticano ficou no 1 a 1 com o Internacional, no Beira Rio.

Marcelo Lima Henrique terá Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira/CE como assistentes. O quarto árbitro será Eduardo Tomaz de Aquino Valadao/GO e Adriano Milczvski/PR será o responsável pelo VAR do duelo desta quarta-feira. Luciano Roggenbaum/PR será o assistente do VAR, enquanto Ricardo Marques Ribeiro/MG o observador no uso da tecnologia.