Depois de estrearem na arbitragem da Copa do Catar na partida em que a Holanda venceu Senegal por 2 a 0, na 1ª rodada, o árbitro Wilton Pereira Sampaio e o assistente Bruno Pires, goianos, voltarão a campo para a partida entre Polônia e Arábia Saudita, pela 2ª rodada do Grupo C, neste sábado (26).

A escala foi divulgada pela Fifa nesta quinta-feira (24).

Os dois goianos estarão na equipe de arbitragem junto com outro brasileiro, o assistente paranaense Bruno Boschilia, e o quarto árbitro Kevin Ortega, do Peru.

