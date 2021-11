Esporte Árbitro goiano é agredido em jogo da Série B Wilton Pereira Sampaio foi agredido pelo atacante Neto Berola, após expulsão

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, 39 anos, foi agredido pelo atacante Neto Berola durante partida entre o Confiança e Ponte Preta, pela 37ª rodada da Série B, neste sábado (20). O jogador deu um chute na perna do profissional, após ter sido expulso, aos 39 minutos do 2º tempo. No lance, veja no vídeo abaixo, Wilton Pereira Sampaio mostra o cartão vermelho p...