Punido com cartão amarelo por ter comemorado com as mãos atrás das orelhas no Estádio Nabi Abi Chedid, o atacante Pedro Raul foi alvo de gritos homofóbicos por parte da torcida do RB Bragantino, neste domingo (18). O episódio foi relatado na súmula pelo árbitro José Mendonça da Silva Júnior (PR).

"Aos 16 minutos do segundo tempo, fui informado pelo quarto árbitro da partida a respeito de gritos homofóbicos com o seguinte dizer (sic): “viadinho, viadinho..” , oriundos da torcida da equipe Red Bull Bragantino Futebol LTDA destinado ao atleta número 11 sr. Pedro Raul Garay da Silva da equipe Goiás Esporte Clube. Relato ainda que a partida transcorreu normalmente pois não se escutou novamente tais cânticos pela equipe de arbitragem", relatou o árbitro.

Os gritos foram após o gol marcado por Pedro Raul, que ocorreu aos 8 minutos da segunda etapa, de pênalti.

O jogador marcou seu 15º gol e é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ao lado de Germán Cano, do Fluminense.

Na súmula, o cartão amarelo de Pedro Raul está justificado com "provocar a torcida adversária na comemoração de um gol". O atacante se revoltou com a marcação, que o tira da próxima partida do Goiás, contra o Botafogo, em Goiânia, pois estava pendurado com dois amarelos.

