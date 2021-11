Esporte É campeã! Aparecidense empata com Campinense e conquista Série D É a primeira vez que uma equipe goiana conquista a 4ª Divisão do país. Time de Aparecida de Goiânia é o primeiro campeão nacional de 2021

Foi com dose de emoção e contornos dramáticos, mas a Aparecidense se sagrou campeã da Série D do Campeonato Brasileiro ao buscar empate, por 1 a 1, com o Campinense-PB, em Aparecida de Goiânia, após ter vencido no jogo ida. A Aparecidense não decepcionou a torcida diversa que compareceu ao Estádio Anníbal Batista de Toledo na tarde deste sábado (13) e escreveu o capí...