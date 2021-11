Esporte É campeão! Goiás vence o rival Vila Nova e conquista o título do Goiano Sub-20 O zagueiro Iverton fez o gol do título esmeraldino na Serrinha. No agregado, o placar foi de 3 a 1 para o time alviverde

O Goiás é o novo campeão goiano na categoria Sub-20. Nesta quarta-feira (24), com gol do zagueiro Iverton, o time esmeraldino voltou a vencer o rival Vila Nova na decisão e conquistou o título estadual em 2021 após vencer o jogo da volta por 1 a 0. Na ida, o clube alviverde fez 2 a 1 no OBA e bateu o principal rival por 3 a 1, no agregado. Esse foi o segundo t...