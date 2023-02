Autor do gol que abriu caminho para a vitória do Goiás sobre o Goianésia na quarta-feira (8), o meia Kauan, de apenas 17 anos e 10 meses, é o mais jovem jogador a marcar um gol na edição atual do Campeonato Goiano. Desde 2013, é o quinto mais novo a balançar as redes no Estadual. Riquelme (2019), Cristhyan Noto (2018), Léo Gomes (2014) e Gustavinho (2013 e 2014) marcaram gols com menos idade do que o esmeraldino.

Kauan marcou seu primeiro gol como profissional e, no clube, impressiona pela maturidade apresentada desde que foi integrado ao elenco profissional do Goiás, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Natural de Caxias, no interior do Maranhão, Kauan se mudou com a família para Parauapebas, no interior do Pará, ainda muito pequeno. Aos 11 anos, o garoto teve seu primeiro contato com o Goiás. O clube esmeraldino fez uma seletiva no município de Canaã dos Carajás, em janeiro de 2017, e observou garotos de Xinguara, Redenção, Parauapebas, Curionópolis, Eldorado, Canaã dos Carajás e região.

Entre os candidatos a jogador do Goiás, estava Kauan, que foi observado e pré-selecionado para um período de monitoramento do clube esmeraldino. Naquela ocasião, Hely Maia, ex-coordenador da base esmeraldina, foi o responsável por enxergar potencial no garoto, que, naquela seletiva, se apresentou como lateral direito.

Na base esmeraldina desde o sub-14, Kauan foi campeão goiano sub-17 em 2021 e passou a integrar o elenco sub-20 na temporada passada. O jogador chegou a disputar uma partida como profissional pela Copa Verde em 2022, ocasião em que o time esmeraldino foi eliminado na estreia, nos pênaltis, pelo Real Noroeste-ES e utilizou como base a equipe sub-20.

Na campanha semifinalista do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mês passado, Kauan não estava entre os titulares do time comandado pelo técnico Mário Henrique. No entanto, só não foi utilizado na partida contra o Gama-DF, ainda na 1ª fase. Foi titular contra o Guaratinguetá e também na semifinal contra o Palmeiras.

De volta a Goiânia, Kauan foi chamado, assim como outros jogadores que se destacaram na Copinha, como o zagueiro Mina, o lateral direito Diego Caito, os volantes Andrey e Simioni, o meia Alan e os atacantes Pedrinho, Vitor Hugo e Wendell Silva, para treinar junto com os profissionais.

Em poucas atividades, Kauan chamou atenção do técnico Guto Ferreira que o testou em treinos como reserva e como titular e ficou impressionado com a naturalidade com que o jovem jogador se comportou. Não teve dúvidas e o escalou como titular contra Grêmio Anápolis e Goianésia. Contra o Azulão do Vale, o meia abriu o placar da vitória por 2 a 0, que garantiu classificação antecipada ao alviverde. O gol foi de fora da área, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Para Eduardo Pinheiro, gestor das categorias de base do Goiás, a maturidade apresentada por Kauan não é surpresa. “Zero. Quando ele estava no sub-17 e o puxamos para o sub-20, já sabíamos que ia render mais no sub-20 que no sub-17 e mais no profissional do que no sub-20, pelo estilo de jogo dele”, avaliou.

Essa avaliação bateu com a do técnico Guto Ferreira após os dois jogos do adolescente como titular no time esmeraldino. No entanto, o treinador disse que é preciso ter calma com Kauan e deixar com que as coisas aconteçam de forma mais natural para ele.

“Calma. Ele tem 17 anos. Deixa o menino maturar, passar por essa adaptação de forma tranquila. Daqui a pouco, ele pode ser tudo aquilo que começamos a visualizar que ele pode ser. Mas deixa acontecer naturalmente”, frisou Guto Ferreira.

O primeiro gol de Kauan como profissional foi dedicado pelo jovem aos seus familiares, que sempre torceram para que este momento chegasse, e também para a namorada Kamily.

Os mais jovens jogadores a marcar gol em cada edição do Goianão desde 2013

2013

Gustavinho - 16 anos quando marcou pelo Vila em Vila 3 x 0 Rio Verde, em 21/4/2013

2014

Gustavinho - 17 anos e 7 meses quando marcou pelo Vila em Vila 1 x 3 Goiás, em 15/2/2014

Léo Gomes - 17 anos e 8 meses quando marcou pelo Vila em Vila 3 x 2 Grêmio Anápolis, em 19/3/2014

2015

Carlos Eduardo - 18 anos quando marcou pelo Goiás em Grêmio Anápolis 1 x 6 Goiás, em 12/3/2015

2016

Galeno - 18 anos quando marcou duas vezes pelo Trindade em Trindade 3x0 Anapolina, em 10/2/2016

2017

Otacildo - 18 anos, 10 meses e 18 dias quando marcou pelo Goiás em Goiás 1x1 Anápolis, em 19/3/2017

João Pedro - 18 anos, 10 meses e 20 dias quando marcou três vezes pelo Atlético-GO em Atlético-GO 3x0 Crac, em 19/3/2017

2018

Cristhyan Noto - 17 anos e 8 meses quando marcou pelo Atlético-GO em Atlético-GO 1x1 Grêmio Anápolis, em 4/2/2018

Philippe Costa - 17 anos e 11 meses quando marcou pelo Vila Nova em Vila Nova 1x1 Atlético-GO, em 25/2/2018

2019

Riquelme - 17 anos e 8 meses quando marcou pelo Atlético-GO em Crac 1 x 2 Atlético-GO, em 21/3/2019

2020

Riquelme - 18 anos e 6 meses quando marcou pela Anapolina em Anapolina 1 x 3 Goiás, em 30/1/2020

2021

Kevin - 18 anos e 19 dias quando marcou pelo Atlético-GO em Crac 0 x 2 Atlético-GO, em 4/3/2021

Kleberson - 18 anos e 28 dias quando marcou pela Jataiense em Jataiense 1 x 0 Anápolis, em 15/4/2021

João Paulo - 18 anos e 3 meses quando marcou pelo Anápolis em Vila Nova 3 x 1 Anápolis, em 30/4/2021

2022

Da Silva - 21 anos e 13 dias quando marcou pelo Goiás em Jataiense 3 x 0 Goiás em 20/2/2022

Gilmar - 21 anos e 22 dias quando marcou pelo Grêmio Anápolis em Grêmio Anápolis 2 x 2 Goianésia, em 2/2/2022

2023

Kauan - 17 anos e 10 meses quando marcou pelo Goiás em Goiás 2 x 0 Goianésia, em 8/2/2023