O goleiro Tadeu reconheceu que o Goiás oscilou entre os tempos do jogo contra o Juventude, mas acredita que o ponto conquistado após empate sem gols com a equipe gaúcha deve ser valorizado. O defensor fez terminou a partida com três defesas, viu o time da casa perder um pênalti e ter um gol anulado pelo VAR na etapa final.

A equipe goiana começou bem o duelo no Alfredo Jaconi, controlou o 1º tempo e desperdiçou chances. Na etapa final, porém, o Goiás foi dominado e viu o Juventude perder um pênalti e ter um gol anulado pelo VAR, após toque de mão do zagueiro Thalisson.

“Nosso primeiro tempo foi muito bom, controlamos as ações, mas no segundo tempo demoramos para entrar na partida com as mudanças que eles (Juventude) fizeram. Quando o professor ajustou, passamos a ter uma parte defensiva mais sólida, que nos ajudou a conseguir sair daqui com um ponto. É um ponto importante que a gente valoriza”, comentou o goleiro Tadeu ao Premiere.

Com a igualdade, o Goiás chega aos 21 pontos em 13º. O time goiano volta a campo na próxima quarta-feira (20), para enfrentar o Fluminense, pela 18ª rodada da Série A. O volante Caio Vinicius cumpre suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

