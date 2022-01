Esporte 'É um risco calculado', diz técnico do Atlético-GO sobre rodízio Treinador seguirá rodando o elenco para que os mais de 30 atletas possam ter chance de serem observados, testados e preparados

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, afirmou estar satisfeito com os resultados deste início de temporada. O Dragão venceu o Iporá por 1 a 0 na tarde deste domingo (30), no Estádio Ferreirão, em Iporá, e chega a seis pontos no Goianão. O treinador e a comissão técnica atleticanos têm apostado no rodízio de jogadores e isso deverá perdurar ainda nas rodadas seguintes, t...