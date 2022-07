A saída do meia Élvis expôs uma situação curiosa nesta temporada do Goiás, pois ele foi o quinto jogador da posição a deixar o clube em 2022. Agora, o elenco esmeraldino conta apenas com Luan Dias para o setor criativo do meio-campo.

Não tem sido fácil encontrar meias no mercado, e a diretoria busca duas peças de reposição para dar alternativas ao técnico Jair Ventura. Isso porque o treinador olha para o elenco e já não vê mais as opções que existiam no primeiro semestre e foram deixando o clube, uma por uma.

Leia também:

+ Entenda como foi a saída do meia Élvis do Goiás

Um dos casos mais emblemáticos foi do meia Luan, que chegou ao clube com histórico vencedor pelo Atlético-MG, mas não conseguiu desenvolver uma boa sequência na Serrinha e acabou pedindo desligamento do clube no início da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Disputou 12 jogos pelo alviverde.

Outro meia que participou ativamente da primeira metade da temporada foi Albano. O jogador chegou ao clube após se destacar na Aparecidense. O Goiás via muito potencial no jogador, tanto que assinou contrato por três temporadas com o atleta.

No entanto, Albano foi outro que não conseguiu se firmar no meio-campo esmeraldino e acabou sendo emprestado pela diretoria esmeraldina para disputar a Série C pelo Remo.

Em relação aos jogadores pratas da casa, o elenco do Goiás tinha duas opções de jogadores que atuavam como meias em seu elenco e que chegaram a ter espaço no passado, mas que caíram no ostracismo e acabaram com seus contratos rescindidos com o Goiás.

Índio e Miguel Figueira subiram para o elenco profissional na disputa da Série A de 2020 e, após marcarem gols e conseguirem algumas boas atuações, os jogadores tiveram os holofotes voltados para eles de olho no futuro da equipe, mas os passos seguintes da dupla não foram os esperados da diretoria.

Enquanto não chega o dia 18 de julho e a abertura da janela de transferências, quando a diretoria esmeraldina poderá inscrever novos meias, Luan Dias pode herdar a vaga deixada por Élvis nesta semana.

Antes desta data, o time esmeraldino ainda faz três jogos - dois pela Série A, contra Athletico-PR e Juventude, além da partida decisiva contra o rival Atlético-GO, pela Copa do Brasil, decisiva das oitavas de final.