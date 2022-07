O meia Élvis não faz mais parte do elenco do Goiás. O clube esmeraldino divulgou uma despedida para o atleta em suas redes sociais. De acordo com o texto publicado, a saída foi uma decisão tomada pelo jogador.

"O Goiás Esporte Clube tem orgulho de você ter feito parte da nossa história, mas respeita sua decisão e escolha", escreveu o clube na mensagem publicada.

Leia também:

+ Zagueiro acerta rescisão com o Goiás

Élvis chegou ao Goiás na reta final do Campeonato Goiano de 2021 e ajudou na conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na mesma temporada.

Em pouco tempo, o meia se tornou um dos líderes do elenco. No total, o jogador disputou 67 jogos e marcou dez gols com a camisa do clube.

Recentemente, o Goiás renovou o contrato com Élvis até o fim de 2023. O clube ainda não informou se vai haver pagamento de multa rescisória.

Há pouco mais de duas semanas, o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, concedeu uma entrevista à Rádio Grenal e levantou a possibilidade de uma troca com o Grêmio envolvendo o meia Elvis. Na ocasião, o dirigente falou sobre ceder o jogador pelo atacante Janderson, ex-Atlético-GO.

“Quem sabe eu mando o Élvis e o Grêmio manda o Janderson, hein? Estamos precisando de um ponteiro”, afirmou Paulo Rogério Pinheiro à Rádio Grenal.