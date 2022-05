Artilheiro do Goiás nesta Série A do Campeonato Brasileiro, o meia Élvis quer aproveitar a boa fase para conquistar mais vitórias pelo time esmeraldino e ver a equipe atingir o quanto antes o objetivo de permanecer na elite do futebol nacional.

Titular nos últimos dois jogos com o técnico Jair Ventura, o meia Élvis tem se aproveitado do sistema com três zagueiros para ter um pouco mais de liberdade criativa e tem feito boas atuações com a camisa do Goiás. O jogador fez três gols nas últimas três partidas e quer manter o bom momento.

“É um esquema que quando vamos jogar é feito um 3-5-2, com três zagueiros, e facilita bastante. Estamos conseguindo defender bem com eles. Temos de estar preparados para as táticas que o professor vai colocar, mas essa formação está me ajudando”, explicou o meia Élvis.

O meia esmeraldino valorizou a saída da zona do rebaixamento após a vitória sobre o Atlético-GO e acredita que o Goiás tem nível para subir mais na tabela de classificação, mas ele destaca que não pode perder de vista o principal objetivo que é a permanência na Série A.

“Nunca menti para o torcedor, nunca enganei ninguém e acho que o primeiro objetivo é fazer os 45 pontos e não cair. Depois, podemos galgar coisas boas no campeonato. Temos capacidade para chegar lá, sim, mas o primeiro pensamento é não cair”, frisou.

O Goiás volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (15), às 19 horas, na Serrinha.