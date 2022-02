Esporte Ônibus do Bahia sofre ataque a bomba antes de jogo, e atletas ficam feridos O artefato quebrou vidros das janelas do veículo e deixou jogadores feridos. O goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto, precisou ser encaminhado para um hospital

O ônibus que levava a delegação do Bahia à Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira (24), onde a equipe tricolor teria confronto com o Sampaio Corrêa a partir das 21h30, sofreu um ataque a bomba, segundo divulgou o clube em suas redes sociais. O artefato quebrou vidros das janelas do veículo e deixou jogadores feridos. O goleiro Danilo Fernandes, atingido por es...