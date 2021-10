Esporte Últimas fichas pela final da Copa do Brasil Atlético-MG tenta manter vantagem sobre o Fortaleza para avançar e Flamengo encara o Furacão no Maracanã

Em um mês, no dia 27 de novembro, Palmeiras e Flamengo irão se encontrar na aguardada final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Muita coisa pode acontecer até lá, mas o atual momento é mais de preocupação para o time rubro-negro do que para o alviverde.Enquanto o clube paulista reencontrou o caminho das vitórias e voltou à vice-liderança do Campeonato Brasi...