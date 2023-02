O último jogo do Goiás no Serra Dourada foi a despedida do atacante Michael, que hoje, aos 26 anos, defende o Al Hilal, da Arábia Saudita, do clube esmeraldino.

No dia 8 de dezembro de 2019, o jogador não participou diretamente de gols, mas esteve em campo durante a vitória do Goiás por 3 a 2 sobre o Grêmio, pela última rodada do Brasileirão, partida que foi a última dele com a camisa esmeraldina e do clube alviverde no Serra Dourada.

Em 2020, o atacante se apresentou para o início da pré-temporada pelo Goiás no dia 9 de janeiro e, no dia seguinte, a venda dele para o Flamengo foi oficializada. A equipe rubro-negra desembolsou R$ 34,5 milhões à época para contratar o jogador. Foi a maior venda do Goiás na história.

Michael teve dificuldade de adaptação no início da sua trajetória no Flamengo, mas deslanchou após a chegada do técnico Renato Gaúcho em 2021. O atacante jogou 105 partidas pelo clube carioca, marcou 23 gols e participou das campanhas de seis títulos pelo time rubro-negro: dois cariocas (2020 e 2021), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), um Brasileirão (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2020).

No ano passado, Michael foi vendido pelo Flamengo ao Al Hilal e novamente gerou lucro para o Goiás, desta vez em R$ 3 milhões, relativos aos 5% que o alviverde tinha mantido dos direitos econômicos do jogador.

No Goiás, o atacante fez 129 jogos, com 24 gols e foi eleito a revelação do Brasileirão de 2019. Pelo clube esmeraldino conquistou o acesso à Série A em 2018, ano em que também foi campeão do Goianão.

O Serra Dourada também foi marcante para Michael com a camisa do Goiânia. O local foi palco do primeiro gol como profissional marcado pelo jogador. Na ocasião, o atacante defendia o Galo e marcou o único gol da vitória de 1 a 0 sobre a Aseev pela 6ª rodada da fase de classificação da Divisão de Acesso, em 14 de agosto de 2016.

O estádio é tão marcante para Michael que o jogador tatuou uma imagem do Serra Dourada em sua perna. No desenho, ele também homenageia o ex-presidente do Goiás, Hailé Pinheiro, e a cidade de Goiânia.