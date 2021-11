Esporte 3ª Divisão do Goiano: Aseev e Cerrado começam a decidir título

Última competição oficial da temporada 2021 do futebol estadual, a 3ª Divisão do Campeonato Goiano começa a definir nesta terça-feira (30) o campeão. Aseev e Cerrado fazem o primeiro jogo da final às 19h30, no Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó. A volta está marcada para sexta-feira (3), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 15h30.A As...