Os últimos amistosos do Brasil antes da estreia da Copa do Mundo serão utilizados pelo técnico Tite e sua comissão para definir os jogadores vão ocupar as últimas vagas na lista de convocados para o Mundial do Catar, que terá início daqui a 60 dias a partir desta quarta-feira (21). A seleção brasileira terá Gana, dia 23, e Tunísia, quatro dias depois, como últimos adversários antes da disputa do maior torneio de seleções.

A lista de convocados para os amistosos confirmou algumas situações praticamente definidas para o Catar, mas testes serão feitos nas laterais, na zaga e no ataque. As últimas experimentações são o principal foco que o Brasil terá nos últimos amistosos antes da Copa, nas análises feitas por comentaristas esportivos consultados pelo POPULAR.

A ausência do atacante Gabriel Jesus nos amistosos, por exemplo, é entendida como uma forma de preservar o jogador e dar minutos para outros atletas que ainda tentam confirmar vagas. É situação diferente da ausência de Philippe Coutinho e do experiente lateral direito Daniel Alves, pois ambos não vivem boas fases em seus respectivos clubes.

“Teste sem vitória não convence. A vitória é uma parte do teste, o jogador tem de ser competitivo (contra Gana e Tunísia). Existem posições em aberto que vão ser definidas nos amistosos. A vaga na zaga é a que mais me chamou atenção. Bremer e Ibañez estavam no radar, mas o preferido, o Lucas Veríssimo, ainda não está pronto. Talvez sejam uma quinta alternativa e só saberemos na lista final”, comentou o jornalista Sérgio Xavier, do Sportv.

Apesar das dúvidas, há indícios de que as soluções para zaga e laterais estão mais encaminhadas. Sem poder contar com Guilherme Arana, na lateral esquerda, Alex Telles sai na frente de Renan Lodi na disputa, mas Lodi ganhou lugar diante do corte de Alex Sandro, da Juventus. Mas o lesionado não deve ser problema para a Copa. Na direita, Tite ainda conta com Daniel Alves, mas levar Emerson Royal ou um zagueiro a mais para o Catar não está descartado.

“Do meio para a frente, é onde Tite e a comissão técnica devem usar as três vagas a mais. É ali que o bicho pega”, resumiu o comentarista Sérgio Xavier.

“Em relação a testes ofensivos, será importante ver a questão da minutagem para entender quem está mais na frente em algumas disputas, como o lado direito (do ataque). Raphinha ou Anthony? Será que o Rodrygo vai ganhar mais a confiança do Tite? No geral, o time está pronto, mas há dúvidas a serem encerradas no ataque”, salientou o jornalista da TNT Sports, Bruno Formiga.

O centro das atenções nos amistoso, porém, será a presença do atacante Pedro, do Flamengo. Em sua segunda convocação pelo Brasil, o jogador tem visto clamor por sua convocação para o Catar. Pedro vive a melhor fase na carreira. Pelo time carioca, já marcou 24 gols e distribuiu sete assistências em 53 jogos na temporada.

“Será importante entender essa demanda do camisa 9. Um cara que segura o jogo, dá profundidade, que coloca os pontas para jogar, é goleador, o Pedro tem todas essas características e é uma mudança importante até na forma como a seleção pode jogar”, adiantou Bruno Formiga.

Para Sérgio Xavier, Pedro não será apenas testado, é jogador que irá para a Copa. “Não considero como um cara (Pedro) que vai ser testado. Vai para a Copa. Os amistosos são mais para encaixe de time e são testes fundamentais para alguns jogadores, como Matheus Cunha, Roberto Firmino, Everton Ribeiro. Entendo que esses brigam por uma duas vagas”, opinou o jornalista.