O melhor começo de temporada do atacante Neymar na carreira profissional aumenta a expectativa dos brasileiros que sonham com o hexa da Copa do Mundo, que está há 70 dias de começar. O brasileiro é o principal destaque ofensivo do futebol europeu neste começo de temporada 2022/23, com 16 participações diretas em gols do Paris Saint-Germain em oito jogos. O número jamais havia sido conquistado pelo jogador neste período de partidas no início de um novo “ano”.

Alguns fatores táticos ajudam a explicar como Neymar ganhou mais liberdade em campo. Com a chegada do técnico Christophe Galtier no PSG, ajustes defensivos foram feitos ao ponto da equipe parisiense evoluir defensivamente entre as temporadas. Isso permite que as mentes criativas do time, como Neymar, Messi e Mbappé, tenham mais liberdade para jogar e não carreguem a responsabilidade de voltar para marcar, como ocorria nos tempos de Mauricio Pochettino.

“Um time mais estruturado atrás tem permitido ao PSG pressionar melhor quando não tem a bola e não se desorganizar tanto no gramado. Acho que essa parte tem mais a ver com os comportamentos dos três zagueiros e quatro meio-campistas do que com os três da frente. Especificamente sobre o Neymar, acho que tem muito a ver com ele estar motivado, fisicamente bem e focado no jogo de futebol pela maior parte do tempo”, analisou o comentarista da Rádio CBN, Gabriel Dudziak.

Em números, nos oito jogos neste início de temporada, Neymar marcou nove gols e distribuiu sete assistências. A marca mais próxima que ele havia chegado foi em 2017/18, quando estreou pelo PSG. Na ocasião, em oito partidas, participou diretamente de 15 gols, com oito tentos e sete passes para companheiros marcarem.

O bom momento vivido pelo atacante, e principal jogador do Brasil, aumenta a expectativa de que o sucesso continue com a camisa da seleção brasileira. O craque foi convocado nesta sexta-feira (9) para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo, diante de Tunísia e Gana, e é nome certo na lista final para o Mundial.

“Deixando possíveis contusões de lado, já que pode ocorrer com qualquer jogador que vai disputar a Copa do Mundo, o Neymar, sem qualquer problema de contusão, pode chegar em ritmo excelente no Catar. Detalhe que será em meio de temporada, com disputa da primeira fase da Champions, que é muito importante e bom teste para medir a capacidade da equipe e do Neymar, e isso vai acontecer”, salientou o jornalista dos canais ESPN e Fox Sports, Paulo Calçade.

Diferente das Copas do Brasil (2014) e Rússia (2018), Neymar chegará ao Catar com ritmo de jogo elevado, no meio da temporada europeia e em plena forma física. Os dois Mundiais que o brasileiro participou foram nos finais das temporadas na Europa.

“No Brasil e na Rússia - sobretudo na Rússia - vimos que questões físicas sempre estavam ao redor do Neymar quando se falava sobre o desempenho dele. Nunca se sabia exatamente o que era físico, tático e técnico. Desta vez, a menos que alguma lesão grave apareça aí no caminho, a tendência é de que nós possamos dizer que é o Neymar em plena forma física para tentar conquistar a Copa do Mundo”, completou Gabriel Dudziak.

Um ponto pode ser determinante para Neymar seguir o bom ritmo de atuações e elevar os números de participações em gols: desafio interno de se manter focado.

“Vejo que a principal mudança no Neymar é interna. Olhar para o objetivo que é a Copa do Mundo e fazer uma proposta pra ele mesmo, de querer uma temporada excelente, extraordinária. Se ele colocar na cabeça que pode ser um jogador mais solidário, e se entender que se for um jogador mais solidário ele também será extraordinário, aí você tem o melhor Neymar. A melhor versão dele não precisa que ele tenha a bola só pra ele, que ele resolva os problemas. Ele usando todo talento dele para a equipe, que pode acontecer no PSG e na seleção brasileira, aí ele é fenomenal”, exemplificou Paulo Calçade.

Neymardependêcia?

A Neymardependência ainda existe? Sim e sempre vai existir, mas atualmente não é tão grande como já foi um dia. Essa é a análise que especialistas consultados pelo POPULAR fizeram sobre o atual momento da seleção brasileira e do craque Neymar, que vive seu melhor início de temporada na carreira profissional.

A dependência de um craque sempre vai existir, para os comentaristas esportivos. A atual fase do Brasil, porém, com jovens talentosos e em bons momentos, deixa o time mais pronto para jogar e vencer sem a presença de Neymar.

“Quando se tem um grande jogador ele faz falta para qualquer equipe. Se o PSG não tiver o Neymar, vai fazer falta. Isso vale para Messi e o Mbappé. A seleção brasileira aprendeu a jogar sem o Neymar. Tem uma estrutura, tem um time e se puder contar com Neymar, melhor ainda, mas se não contar, vai ter um bom time. Com Neymar em campo melhora, desde quando ele tenha visão coletiva do jogo e não do centro. Ele é, talvez, o jogador mais talentoso do mundo hoje”, justificou o jornalista Paulo Calçade.

No atual elenco da seleção brasileira, nomes como Vinícius Júnior, Antony, Raphinha, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e Richarlison são presenças costantes nas convocações, certamente estarão na lista final para a Copa do Catar e vivem bons momentos nos seus respectivos clubes.

“Dá pra ganhar a Copa do Catar com Vinicius Junior, Raphinha, Paquetá e Gabriel Jesus? Sim. Mas se o Neymar entrar e estiver bem, as chances aumentam ainda mais, porque ele é mais jogador do que todos os citados”, opinou Gabriel Dudziak, da Rádio CBN.

Para ele, o ponto a ser levantado com Neymar em campo é a questão coletiva. “Em alguns jogos recentes achei ele muito individualista e pouco coletivo. Segurando muito a bola, pensando em sofrer a falta mais do que em fazer a jogada. Às vezes isso é um diferencial a favor, às vezes acho que é contra. Se o Tite, o Neymar e os colegas conseguirem achar a dose certa entre Neymar livre e Neymar coletivo, o Brasil chega com um favoritismo ainda maior para a Copa”, pontuou o jornalista.