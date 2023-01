Gabriel Baralhas teve a negociação para o Internacional confirmada no sábado (21), pela diretoria do Atlético-GO. O jogador viaja nesta semana para Porto Alegre, onde fechará o contrato por duas ou três temporadas. Na tarde desta segunda-feira (23), o volante foi ao CT do Dragão para se despedir dos colegas de elenco, comissão técnica e funcionários.

O volante não falou com jornalistas, por determinação do novo clube. Estava de bermuda e boné brancos, camiseta preta e sandálias. Simples como sempre foi desde a chegada, em outubro de 2020.

Considerado no Atlético-GO um jogador de grupo, alegre e que gostava de animar a “resenha”, Gabriel Baralhas foi ao vestiário e, depois, no gramado, onde ficou ao lado de jogadores que atuaram no empate de 2 a 2 no clássico com o Vila Nova, no domingo (22). Ele aproveitou para fazer a “resenha” com Jefferson, Luiz Fernando, Emerson, Shaylon e Airton, entre outros.

A transferência de Baralhas deve render aos cofres do clube pelo menos R$ 5 milhões pela negociação de 60% de direitos econômicos para o Inter, enquanto o Atlético-GO ainda mantém 40% dos direitos econômicos enquanto aguarda a valorização do volante e, assim, faturar mais numa segunda transação.

