Esporte A dois dias da final, Paulo Autuori e Bruno Pivetti deixam o Goiás Diretoria esmeraldina explicou que decisão foi tomada pelo clube e projeto chega ao fim após um mês

A diretoria do Goiás oficializou a saída do coordenador técnico Paulo Autuori do cargo que ocupava no departamento de futebol esmeraldino. Com essa decisão, o clube também desligou o técnico Bruno Pivetti, que chegou à Serrinha por indicação de Autuori. De acordo com nota publicada pelo Goiás, a decisão partiu do clube esmeraldino por não conseguir atender às dem...