O volante Fellipe Bastos pediu desculpas e disse que o Goiás deixou a Copa do Brasil envergonhado após a eliminação no torneio nacional para o rival Atlético-GO. O Dragão goleou o time esmeraldino por 3 a 0, em plena Serrinha, para avançar às quartas de final da competição.

O volante pediu desculpas por ter falhado no lance que gerou o segundo gol da vitória rubro-negra na Serrinha. Fellipe Bastos também frisou que o Goiás deixou a Copa do Brasil envergonhado pelo modo como foi eliminado. Após empate sem gols no jogo de ida, o time esmeraldino foi goleado por 3 a 0 pelo Atlético-GO.

“Não fizemos um bom jogo. Demos muito a bola para eles no primeiro tempo. No segundo (gol), faço uma mea culpa. Errei e peço desculpa ao torcedor, que compareceu. Agora é focar no Brasileiro e tentar dar a resposta. Estou aqui para dar a cara. A gente sai envergonhado pelo que fizemos aqui na Serrinha. ”, disse Fellipe Bastos ao Sportv.

Eliminado da Copa do Brasil, o Goiás terá apenas a disputa da Série A no restante da temporada. O time esmeraldino volta a campo no domingo (17) para enfrentar o Juventude, como visitante. O duelo será disputado no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 11 horas.

Leia também

- Atlético-GO goleia o Goiás e avança às quartas de final

- Galeria de fotos: confira imagens da classificação atleticana na Serrinha