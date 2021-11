Esporte 'A gente tem tudo pra subir', diz atacante do Goiás após garantir vitória Alef Manga marcou o gol da vitória sobre o Remo e vai desfalcar o alviverde na partida contra o Guarani, na próxima rodada

O décimo gol de Alef Manga na Série B garantiu a vitória do Goiás sobre o Remo, fora de casa, nesta segunda-feira (15), e colocou o clube mais perto do acesso à Série A. O artilheiro do clube na temporada e na competição está confiante na conquista de um lugar na elite nacional. "Estava esperando esse momento, trabalhei para concluir em gol. Estou muito feliz ...