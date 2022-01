Esporte ‘A margem de evolução é grande’, prevê técnico da Aparecidense após estreia Thiago Carvalho acredita que a equipe de Aparecida de Goiânia pode melhorar coletivamente e, sem citar nomes, prevê crescimento individual de alguns jogadores

Treinador mais longevo no futebol goiano, Thiago Carvalho avisa que a Aparecidense ainda vai evoluir no Campeonato Goiano após estrear no Estadual com empate por 2 a 2 com o Iporá. O comandante do Camaleão lamentou o tropeço como mandante, mas viu pontos positivos na atuação da equipe. Thiago Carvalho entende que o tropeço no Aníbal ocorreu por causa da postura do Iporá. “Foi um jogo...