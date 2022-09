A Aparecidense vai ficar de olho na partida entre Botafogo-SP e Mirassol-SP, em Ribeirão Preto, a partir das 20 horas desta segunda-feira (19), mas já sabe que depende apenas de si mesma para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (25). Depois de uma vitória sobre o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, sábado (17), a equipe tem 7 pontos e precisa vencer o Mirassol, fora de casa, na última rodada da 2ª fase da Série C para conseguir o acesso histórico.

O detalhe é que pode enfrentar um Mirassol já garantido na Série B e na final da Série C. A equipe paulista, se vencer a partida, sobe para a Série B e não pode mais ser ultrapassada na liderança, que lhe dá o direito de decidir a 3ª Divisão.

“É interessante, sim (enfrentar o Mirassol já classificado). A gente não pode ser omisso. Para quem entrou pensando em se manter, se classificou e agora vê o acesso como possibilidade real, é importante. Caso o Mirassol consolide em Ribeirão Preto, a campanha que a gente está fazendo... Somos o melhor mandante da Série C. Isso nos credencia a torcer, mas não ficar desesperado. A acesso depende só das nossas forças”, contou o técnico Moacir Júnior, o segundo treinador da Aparecidense nesta Série C.

Se subir para a Série B, será o segundo acesso seguido da Aparecidense, que foi campeã da Série D em 2021. A equipe começou a disputa da 3ª Divisão nacional com a meta de permanecer nela. Não foi bem no início, mas não só se recuperou como avançou ao quadrangular decisivo. Agora, está a um passo do novo acesso.

Um trunfo da Aparecidense é ter o artilheiro da competição. Alex Henrique marcou o gol da vitória sobre o Volta Redonda e chegou ao 12º na Série C. O jogador ganhou elogios do técnico no sábado (17).

Leia também:

+ Aparecidense vence o Volta Redonda e segue em busca do acesso

“Alex tem uma história bonita dentro do clube. Assim que cheguei, acabamos tendo uma afinidade muito grande, uma boa sintonia de trabalho, é jogador respeitoso. Apesar de todo o protagonismo, sempre busca fazer o que determinamos. Isso acaba levando ele para estar curtindo esse momento maravilhoso. É muito difícil alguém tirar dele essa artilharia. Temos mais um compromisso e é mais uma oportunidade para consolidar isso”, disse Moacir Júnior.

O vice-artilheiro da Série C é Marlon do Paysandu, com 10 gols. O Papão é o lanterna do Grupo C, o outro quadrangular da 2ª fase, e não tem mais chances de acesso.