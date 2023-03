Ainda no processo de assimilação do duro golpe que representou a eliminação para o Anápolis nas quartas de final do Campeonato Goiano, o Vila Nova já planeja o futuro para chegar forte à disputa da s quartas de final da Copa Verde. Pela frente, o time colorado tem o Cuiabá, que pertence à elite do futebol nacional.

Nos próximos dias, a diretoria do Vila Nova deverá anunciar algumas saídas de atletas para dar início a uma reformulação do plantel para a sequência da temporada. Sem o Goianão, o Tigre tem três frentes para atacar: a Copa do Brasil, já nesta semana contra o Náutico, a Copa Verde e mais para frente a Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria colorada coloca peso na disputa da Copa Verde, pois a conquista do título desta competição regional dá vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2024. O time colorado enfrenta o Cuiabá na quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O jogo da volta está marcado para a Arena Pantanal, em Cuiabá, no dia 22 de março (quarta-feira), às 20 horas.

A diretoria colorada entende que o desafio contra o Cuiabá é dos mais complicados. Isso se explica porque o time do Mato Grosso deixou a Copa do Brasil de forma precoce, ainda na 1ª fase, e por isso tem espaço no calendário para se concentrar na Copa Verde.

Nas últimas duas temporadas, o Vila Nova passou muito perto de levantar a taça desta competição. Nas duas ocasiões, o time colorado ficou com o vice-campeonato ao perder para Remo, em 2021, e Paysandu, no ano passado.