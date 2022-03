Esporte Abel é o treinador mais bem pago da história do Brasil e da América do Sul Treinador assinou a ampliação do contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024

Assim que assinou a ampliação do contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024, Abel Ferreira tornou-se o treinador mais bem pago da história do futebol brasileiro e da América do Sul. Pelo novo vínculo, o português vai receber 6,7 milhões de euros por anos (cerca de R$ 34,9 milhões por temporada). O Palmeiras procurou reconhecer não só a importância em termos de tít...