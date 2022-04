Esporte Abel Braga diz que sua carreira como treinador no Brasil acabou Treinador explicou que pode trabalhar em outro cargo por clubes brasileiros, mas não ppretende aceitar convites para ser técnico

Abel Braga, que entregou o posto de comandante do Fluminense na manhã desta quinta-feira (28), já faz planos para encerrar a carreira como técnico. Em entrevista ao blog do jornalista Paulo Vinicius Coelho, Abel explicou que não pretende mais assumir o comando técnico de uma equipe no Brasil, deixando a possibilidade aberta apenas para propostas de clubes do ext...