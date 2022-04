Esporte Abel Braga entrega o cargo e não é mais técnico do Fluminense Marcão, que integra a comissão técnica permanente do clube carioca, vai comandar a equipe nos próximos jogos

Abel Braga não é mais técnico do Fluminense. Em meio à má fase pela qual o time atravessa, o treinador entregou o cargo à diretoria nesta quinta-feira (28). Assim como em oportunidades anteriores, Marcão vai comandar a equipe até que a cúpula avalie o mercado em busca de um substituto. A última partida de Abel à frente do Fluminense foi na terça-feira (26), no emp...