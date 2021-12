Esporte Abel Ferreira decide ficar no Palmeiras e será o técnico do time em 2022 Assinatura do novo acordo com o treinador é a prioridade da recém-eleita presidente Leila Pereira, que, além de um aumento salarial, prometeu reforços de peso à comissão técnica

Abel Ferreira vai mesmo começar 2022 no comando do Palmeiras. De férias em Portugal, o treinador português refletiu e decidiu dar continuidade no vitorioso trabalho no futebol brasileiro. Depois de considerar ficar parado, visto a exigência da última temporada, Abel tem como próximo passo, com calma, discutir os moldes da renovação de contrato até dezembro de 202...