Esporte Abel Ferreira renova com o Palmeiras até 2024 Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo e em 17 meses, o português se transformou em um dos maiores treinadores da história do clube

Abel Ferreira, 43, assinou a renovação de contrato com o Palmeiras. O novo vínculo do treinador com o clube termina em 31 de dezembro de 2024. O acordo dura todo o mandato da presidente Leila Pereira. O treinador já havia sinalizado estar perto do acerto para permanecer na equipe paulista. Ele foi contratado em outubro de 2020 e algumas vezes deixou entendido de que...