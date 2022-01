Esporte Abel Ferreira volta ao Brasil e já assiste a treino do sub-20 do Palmeiras Técnico terá reuniões com a diretoria ainda nesta terça para tratar de planejamento para a temporada, incluindo a contratação de reforços

O técnico Abel Ferreira já está de volta ao Brasil depois de um período de cerca de um mês de férias com sua família em Portugal. Ele, inclusive, já se dirigiu à Academia de Futebol, onde acompanhou um treino do time sub-20 do Palmeiras na manhã desta terça-feira (4). O Palmeiras estreia na Copa São Paulo nesta quarta (5), contra o Assu, do Rio Grande do Norte, em Diadema. Abel terá r...