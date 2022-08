Tanto quanto o bom futebol, chamou atenção, na vitória do Palmeiras sobre o Goiás, no último domingo (7), o bilhete entregue por Abel Ferreira ao lateral Mayke durante o segundo tempo. As câmeras de TV flagraram, inclusive, que o papel em que a mensagem sobre posicionamento foi transmitida tinha um campo de futebol desenhado.

Não é por acaso. A reportagem apurou que quase todos os blocos de papel e cadernos do técnico alviverde trazem campinhos desenhados. O bloquinho reduzido, de onde saiu a mensagem para Mayke, foi ideia de Abel, que pediu um exemplar menor com as mesmas características dos outros.

As explicações bem visuais aos jogadores foram uma iniciativa de Abel Ferreira, nascida de uma conversa com Gisele Silva, psicóloga do Palmeiras.

A pedido de Abel, Gisele passou a trabalhar mais próxima dos jogadores, acompanhando os treinamentos do time à beira do campo, bem como algumas preleções diárias e antes dos jogos.

Em um desses momentos, ela observou que os jogadores pareciam estar com dificuldade para entender o que Abel dizia em termos de instruções. E, conforme a reportagem apurou com pessoas presentes à cena, foi então que ela sugeriu:

"Professor, tente desenhar. Os jogadores vão entender melhor."

LOUSA E PAINEL TÁTICO 'GIGANTE'

A partir dali, Abel aumentou o uso de imagens ao dar instruções aos jogadores. Em Abu Dhabi, no Mundial de Clubes, ele chegou a levar uma lousa para o gramado do Zayed Sports City para explicar as movimentações.

Abel e sua comissão também criaram um painel tático gigante, com quase dois metros de altura por um metro de largura, que é colocado no chão do vestiário durante o intervalo das partidas.

Em vez de usar o quadro tático tradicional, em um tripé, Abel passa as instruções com cones grandes dispostos sobre esse campo horizontal, o que também facilita a visualização e a compreensão das coordenadas.

Abel e sua comissão também lançam mão de muitos vídeos, mas mudaram a maneira de fazer os filmes chegarem aos jogadores.

Anteriormente, eles faziam muitas sessões na sala de cinema da Academia de Futebol. Mas Abel e seus auxiliares foram alertados pelos jogadores de que estava se tornando cansativo ficar fechado na sala quase todo dia.

Atualmente, a maior parte dos vídeos vai para aos jogadores por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.