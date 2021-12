Esporte Adeus de Jaílson faz de Dudu único elo com início de projeto do Palmeiras Com os principais jogadores do elenco tricampeão da Libertadores já de férias, nem Jaílson ou mesmo Dudu estarão a serviço do Palmeiras em duelo com o Athletico-PR

A não renovação do contrato do goleiro Jaílson pelo Palmeiras deixa Dudu como único remanescente dos primórdios do projeto vencedor do clube, iniciado em 2015. Junto com Fernando Prass, Tobio, Cristaldo, Allione, João Pedro, Pablo Mouche e Valdivia, o goleiro desligado do clube no sábado (4) foi um dos atletas que permaneceu no elenco após o choque de gestão dado p...