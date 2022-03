Esporte Adidas lança a bola oficial da Copa do Mundo do Catar Al Rihla significa "a viagem" em árabe e é inspirada na cultura, arquitetura, barcos e na bandeira do Catar

A Fifa e a Adidas divulgaram nesta quarta-feira (30) a Al Rihla, bola oficial que será utilizada na Copa do Mundo deste ano, no Catar. Al Rihla significa "a viagem" em árabe e é inspirada na cultura, arquitetura, barcos e na bandeira do Catar. Segundo a Fifa, as cores em um fundo perolado representam o país-sede da Copa do Mundo e a velocidade cada vez maior do jog...