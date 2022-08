Demorou, mas aconteceu. Depois de 13 anos, o nadador brasileiro Cesar Cielo viu o seu recorde mundial nos 100 metros livres ser quebrado neste sábado (13).

A nova marca foi estabelecida pelo fenômeno David Popovici, de 17 anos, na final do Campeonato Europeu de Natação, disputado na Itália.

O romeno fez a prova em 46s86, superando em cinco centésimos o tempo alcançado por Cielo em julho de 2009.

🚨🚨NEW WORLD RECORD ALERT 🚨🚨

David Popovici set a new World Record in the 100m Freestyle Final at the @leneuropeanaquatics Championships



⏱️46.86#swimming #worldrecord pic.twitter.com/4uTYYgtnHp