Esporte Adriano pede paciência com Neymar na seleção Imperador diz que a cobrança sobre Neymar com a camisa do Brasil deve ser encarada como natural, dizendo que ela faz parte do peso de jogar pela seleção

O ex-atacante Adriano Imperador, revelado pelo Flamengo e com passagens marcantes por Inter de Milão e seleção brasileira, avaliou que Neymar tem condições de levar o Brasil ao sexto título mundial. Para o ex-jogador, o craque do PSG já mostrou que tem potencial para ser o protagonista da conquista da Copa do Mundo, mas precisa da confiança do torcedor. Adriano opinou...