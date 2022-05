Esporte Adson Batista destaca trabalho de Jorginho e conjunto do elenco: 'quase uma perfeição' Presidente do Atlético-GO avalia como positiva a atuação do Dragão diante do Internacional e projeta crescimento dentro da Série A do Campeonato Brasileiro

O Atlético-GO está no caminho certo, conseguiu reagir nos últimos jogos, o treinador tem usado bem as peças à disposição no elenco e os jogadores que entram durante as partidas estão correspondendo. Estas são algumas das avaliações do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, após o empate de 1 a 1 contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, na noite desta segunda-feira (...