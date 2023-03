Depois de o Atlético-GO golear o Iporá por 7 a 1 e confirmar vaga na semifinal do Goianão na manhã deste domingo (4), no Estádio Antonio Accioly, o presidente atleticano, Adson Batista, elogiou o rendimento da equipe. Não teria como ser diferente. Mas o assunto que prevaleceu na coletiva do dirigente foi a contratação do novo técnico, que chegará para assumir a equipe antes da semifinal do Estadual – o primeiro jogo deve ser no próximo final de semana – e na 2ª fase da Copa do Brasil, contra o Volta Redonda-RJ, no dia 16 de março. Por enquanto, o clube espera a resposta do profissional procurado pela direção do Dragão. A expectativa é que possa assumir no início desta semana.

“Fiz uma proposta para um treinador que, se avançar, será um bom nome para o Atlético-GO”, disse Adson Batista. Ele descartou os nomes de Allan Aal (ex-Vila Nova) e Márcio Zanardi (que faz sucesso no São Bernardo-SP, um dos clubes de melhor campanha no Paulistão 2023). Para o dirigente rubro-negro, o treinador se encaixa no ‘perfil’ do Atlético-GO. Segundo ele, time “que jogou como gostamos, a torcida gosta, jogou marcando no campo do adversário”, citou.

Leia também:

+ Interino do Atlético-GO destaca jogadores na goleada: “simplesmente confiança e coragem”

+ Atlético-GO passeia, aplica 7 a 1 no Iporá e confirma vaga na semifinal

Adson Batista espera que o treinador procurado pelo clube “tenha assistido o jogo” das quartas de final do Estadual. À espera da resposta dele, o presidente atleticano revelou que tem “um plano B” caso a primeira opção não aceite o desafio de assumir o Atlético-GO em jogos decisivos, nos próximos dias, pelas semifinais do Goianão, e na 2ª fase da Copa do Brasil. Há algum tempo, Adson Batista tentou contratar Mozart Santos (ex-CSA-AL e Cruzeiro). Há outros nomes também especulados, como Marquinhos Santos (ex-Cjhapecoense-AL e Coritiba) e Antônio Carlos Zago (ex-Red Bull Bragantino-SP).

Sobre a saída de Eduardo Souza, Adson Batista repetiu que o então comandante “não tem culpa”, estava fazendo o trabalho dele e passando as ideias de jogo e trabalho, mas “às vezes, treinador começa a se desgastar” com jogadores e isso leva à deterioração da relação entre o técnico e alguns atletas. Mas o dirigente não entrou em detalhes sobre os motivos que fizeram com que ele decidisse desligar Eduardo Souza, que tem forte ligação com o clube, desde 2019.

Em relação ao rendimento do time”, Adson Batista disse que “fiquei satisfeito. O time está crescendo, está evoluindo técnica e fisicamente” nos jogos e espera que possa ficar mais forte na sequência da temporada para buscar os objetivos de garantir vaga, através do Goianão, na Copa do Brasil de 2024, e chegar à decisão do Estadual 2023 novamente para buscar o título.