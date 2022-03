Esporte Adson Batista pede Atlético-GO 'corajoso' para erguer taça na Serrinha Dirigente atleticano espera Dragão mais contundente no jogo da volta para aproveitar vantagem e conquistar o título do Campeonato Goiano

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, lamentou que o Dragão não tenha aproveitado melhor as chances para aumentar a vantagem sobre o Goiás na decisão do Campeonato Goiano. Por isso, o dirigente espera que sua equipe seja corajosa para encarar o time esmeraldino na Serrinha e levantar a taça. "O Atlético-GO tem que fazer muito, tem que jogar mais do que jogam...