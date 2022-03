Esporte Adson Batista, sobre julgamento de Maurício Sampaio: 'O Atlético-GO não matou ninguém' Vice-presidente do Conselho Administrativo do Dragão é acusado de ser mandante do assassinato de Valério Luiz. Júri popular começa nesta segunda-feira (13)

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, falou sobre o julgamento dos acusados pelo assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, no dia 5 de julho de 2012. Entre os acusados que vão a júri popular, a partir desta segunda-feira (14), está o ex-presidente do Dragão, Maurício Sampaio, que hoje é vice-presidente do Conselho Administrativo do clube. Ouça: podcast sobr...