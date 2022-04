O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, comemorou a conquista atleticana sobre o rival em pleno Estádio da Serrinha. O dirigente atleticano disse que a vitória aumenta a confiança do clube para a sequência da temporada e destaca o crescimento do clube no cenário local e nacional.

"Não tinha acontecimento melhor do que ganhar um campeonato dentro da casa do principal adversário, o nosso maior rival que disputou título conosco a vida toda. Ganhar aqui é consagrador", vibrou Adson Batista.

O dirigente atleticano lembrou da trajetória de crescimento do clube desde 2006, quando passou a trabalhar no clube. Neste intervalo, o Atlético-GO foi campeão sete vezes: 2007, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020 e 2022.

"Agradeço muito a Deus porque é o meu sétimo título goiano, hoje somos o segundo maior vencedor do Estado e estamos caminhando com confiança para que façamos grandes jogos daqui para frente", frisou o dirigente.