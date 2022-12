Pelé tem um histórico curto de jogos disputados contra equipes goianas. Porém, as partidas renderam boas lembranças para personagens que tiveram o privilégio de enfrentar o Rei do Futebol, em Goiânia, no Estádio Olímpico, ou em São Paulo, como no inesquecível empate de 4 a 4 do Goiás alcançado no Pacaembu, no dia 6 de fevereiro de 1974.

Era um confronto válido pelo Brasileiro de 1973, mas que pulou para o ano seguinte. Naquela tarde, o alviverde conseguiu uma improvável reação na capital paulista e praticamente alijou o Santos de chegar à fase final do torneio, disputada em forma de quadrangular. Seria a chance de Pelé brigar pelo último título dele no Peixe.

Lincoln disputou aquele jogo e relembra passagens vivenciadas nos jogos contra Pelé. “Ele (Pelé) é meu maior ídolo no futebol. Jogávamos em setores diferentes no campo. Em 1970, eu joguei no Maracanã, mas jogar contra o Pelé teve uma outra proporção. Foi emocionante estar contra ele”, avalia Lincoln.

O ídolo alviverde se lembra de ter jogado diante do Rei do Futebol três vezes: num amistoso antes do Brasileiro de 1973 - vitória do Goiás por 2 a 1 no dia 4 de julho daquele ano e nos empates de 0 a 0 (no Olímpico) e 4 a 4 (no Pacaembu), válidos pelo Brasileirão de 1973.

A partida em que Paghetti marcou três gols para o Goiás sobre o Santos é definida por Lincoln “como o maior jogo da história do Goiás” por causa da reação alcançada sobre o time de Pelé, que tinha nomes como, Carlos Alberto Santos, Marinho Peres, Clodoaldo e Edu, todos tricampeões no Mundial do México (1970).

“Estádio lotado, jogo transmitido pela TV para Goiás. Imagina você num jogo como este e ainda conseguir o empate diante de uma equipe como Santos”, atesta Lincoln.

Segundo ele, por causa da timidez, nunca teve a oportunidade de tirar uma foto do Rei do Futebol. Sem a imagem, ficaram as lembranças.

Pelé foi convidado especial no jogo de inauguração do Serra Dourada, no dia 9 de março de 1975. Da tribuna de honra do estádio cheirando a tinta, viu o ex-jogador do Goiás marcar o gol de empate contra a seleção de Portugal. É o primeiro gol de um jogador do futebol goiano e brasileiro no Serra Dourada. “Nenhum jogador vai fazer o que ele (Pelé) fez no futebol. Lamento muito a morte dele”, falou Lincoln.

Macalé é um dos grandes zagueiros da história do Goiás e do futebol goiano. Ele se recorda de ter atuado nos amistosos contra o Santos (3 a 3, em 1968, e 2 a 1, em 1973). Foi titular no 0 a 0 pelo Brasileirão de 1973 e estava contundido no 4 a 4 no Pacaembu.

Macalé também enfrentou Pelé e o Santos pelo Campeonato Paulista, quando era zagueiro do XV de Piracicaba-SP. Venceu uma vez (2 a 0), empatou de 0 a 0 e viu o XV ser goleado por 6 a 2.

“Sem dúvida, não há o que discutir. Pelé foi o melhor jogador. Dominava (a bola) no lado esquerdo, no direito, driblava, cabeceava, fazia gols de todo o jeito. É um atleta extraordinário. Ao jogar contra ele, pude ter a noção do que era ter de enfrentar o Rei do Futebol”, comentou o ex-zagueiro.

Segundo ele, pelo XV de Piracicaba-SP, viu o craque dar um chapéu no lateral Arlindo e chutar de primeira para fazer um dos gols na goleada de 6 a 2. “Eu tentei fazer a cobertura. Mas adivinha se cheguei a tempo? Cheguei atrasado porque ele (Pelé) era mais rápido. Foi gol”, descreveu Macalé sobre a jogada desenhada por Pelé na Vila Belmiro. Segundo ele, o lance está no filme “Pelé Eterno”, que retrata a trajetória de Pelé.

“Era um gentleman, um craque. Muito educado. Orientava o time dele (Santos) a não usar a violência. Não provocava os adversários dele, não entrava de forma maldosa. Jogava para valer, definir os lances, fazer gols. Não há comparação”, acrescentou Macalé, também triste pela morte do ídolo do futebol brasileiro e mundial.

Para o ex-zagueiro esmeraldino, ficou o registro de ter jogado contra Pelé numa época em que o futebol brasileiro vivia o ápice, por causa da presença do Rei na conquista do tricampeonato mundial.