Esporte Agüero é afastado no Barcelona por ao menos 3 meses após sofrer arritmia De acordo com a imprensa espanhola, o jogador argentino teve uma arritmia cardíaca detectada no último fim de semana

O atacante argentino Sergio Agüero, 33, ficará afastado dos gramados por ao menos três meses, informou o Barcelona nesta segunda-feira (1º). De acordo com a imprensa espanhola, ele teve uma arritmia cardíaca detectada no último fim de semana. No sábado (30), o jogador foi levado ao hospital para uma avaliação cardiológica após sentir-se mal no primeiro tempo da pa...