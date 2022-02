Esporte Agüero conversa com a AFA para se juntar à comissão técnica da Argentina O atacante anunciou em dezembro do ano passado a sua aposentadoria, três meses depois de ter sofrido uma arritmia cardíaca

O ex-atacante Sergio Agüero, 33, que se aposentou recentemente do futebol por conta de um problema cardíaco, parece ter definido o que fará na sequência de sua carreira, agora fora das quatro linhas. Segundo o próprio revelou, ele conversa com a AFA (Associação do Futebol Argentino) para se juntar à comissão técnica de Lionel Scaloni que comandará a seleção do paí...