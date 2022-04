Esporte Agora ex, D'Alessandro vai seguir no Brasil e ainda não sabe o que fará A possibilidade de virar dirigente ou funcionário do Inter imediatamente está descartada

Nesta segunda-feira (18) começa uma nova vida para Andrés D'Alessandro e ele só sabe uma coisa: irá morar em Porto Alegre. Agora ex-jogador, o argentino manterá a casa no Brasil como endereço principal pelos laços familiares criados no Rio Grande do Sul. O próximo passo profissional, contudo, é uma grande incógnita. O futuro como dirigente ou treinador ainda é analisado e...